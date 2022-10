Alexis anticipó duelo de Marsella ante Tottenham: Estoy aquí para hacer historia y vamos a dar todo

El chileno Alexis Sánchez habló en rueda de prensa previo al duelo de Olympique de Marsella contra Tottenham en la Champions League y señaló que llegó al club para "hacer historia" y dará todo en la cancha con sus compañeros para lograr el paso a octavos.

"Jugamos en casa, con nuestra gente y confío en nuestros compañeros. Estoy aquí para hacer historia con el club, mañana (martes) con la gente y la afición en casa, vamos a dar todo cada jugador en el campo", declaró Alexis.

El delantero también tuvo una cuota de crítica ante el irregular desempeño de su equipo en la liga francesa

"Hemos hecho las cosas bien, pero no hemos concretado. A veces, cada jugador tiene que dar más para estar segundo y peleando con PSG. Hemos jugado bien, no hemos tenido la suerte como equipo de poder concretar", dijo.

En ese sentido, manifestó: "Creo que el jugador aquí tiene que estar con la mentalidad de ganar mañana, todo jugador quiere ganar, es lo que se ve en el camarín. La atmósfera es importante para apoyar al futbolista y que entre con ganas de ganar".

Respecto del apoyo de los hinchas, confesó que se sienten respaldados: "Creo que llevo poco tiempo en Marsella, conozco poco, pero me gusta, está lindo. El estadio me encanta, cuando entras se te ponen los pelos de punta y dices 'quiero darle una alegría a esta afición', porque te apoyan todo el partido".

"Vamos por buen camino, si no salen las cosas a veces fue por mala fortuna que no estábamos concentrados. Llevo tres meses, estoy feliz, la afición nada que decir, impresionante. No puedo esperar salir de la casa y darle una alegría a toda la gente de Marsella", expresó.

También recordó a Arsenal, equipo en el que el "Niño Maravilla" mostró su mejor juego, y que es precisamente el clásico rival de los Spurs, rival al que enfrentarán este martes.

"Le tengo mucho cariño al Arsenal, pasé momentos lindos. Cuando el Arsenal le ganaba a Tottenham, todos en Londrés estaban contentos", concluyó.

Marsella está último en el Grupo D con solo seis puntos y es obligatoria la victoria para meterse en los octavos de final de la Champions.

El duelo está programado para este martes a las 17:00 horas (20:00 GMT).