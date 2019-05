Arturo Vidal: Desde que llegué a Barcelona pienso en ser titular y hoy lo aproveché al máximo

Luego de jugar todo el partido y tener una buena actuación con Barcelona en el triunfo sobre Liverpool por la Liga de Campeones, Arturo Vidal dijo estar conforme con el presente que vive en el elenco azulgrana, pues desde que llegó a España piensa en ser titular siempre y aprovechar cada oportunidad que le dan.

Tras el encuentro ante los ingleses, el volante chileno comentó: "Desde que llegué a Barcelona siempre he pensado que estaré de titular, y hoy lo aproveché al máximo. Además en el último tiempo me he sentido muy bien físicamente".

"Hoy dejé la vida en la cancha, espero que el partido de vuelta sea igual y si llegamos a la final poder jugarla como nunca", agregó.

Sobre cómo vio al equipo ante los "Reds" y qué espera de la revancha en Anfield, el seleccionado nacional apuntó: "Tenemos que tener mucho respeto con Liverpool, ellos tienen un gran equipo y allá será mucho más difícil de lo que fue hoy".

"El partido de hoy fue el más difícil que jugué en el año con Barcelona por la calidad que tiene el rival", recalcó.

Por último ante la interrogante de si se sienten finalistas tras la ventaja conseguida en el Camp Nou, Vidal declaró que "ganar la Champions es mi sueño, hoy era el partido más importante del año, pero quedan 90 minutos y tenemos que ir a jugar a un escenario difícil como Anfield".