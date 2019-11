Barcelona de Arturo Vidal se estrelló ante la táctica de Slavia Praga en la Champions

FC Barcelona, con Arturo Vidal jugando todo el partido, sufrió con el rigor táctico de Slavia Praga y sólo pudo firmar un empate sin goles en el Camp Nou, por la cuarta fecha del Grupo F en la Champions League.

El volante nacional, más allá de su posición en el mediocampo, jugó con bastante libertad en la zona de la vanguardia, incluso jugando como 9, debido a la ausencia del lesionado Luis Suárez.

No obstante, el esquema y planteamiento de los checos sorprendió al cuadro azulgrana, ya que, con seis jugadores en mitad de cancha, trataron de cortar el circuito de pases que utiliza como juego el equipo de Ernesto Valverde.

Por ese motivo, Lionel Messi se retrasó para buscar espacios con sus compañeros Antoine Griezmann y Ousmane Dembelé, de opaco rendimiento este martes.

La figura del encuentro fue el arquero de la visita, Ondrej Kolar, quien tuvo cuatro atajadas claves para evitar el triunfo de Barcelona.

La jugada más clara del partido, no obstante, fue un palo en la primera parte, tras contragolpe y zurdazo de Messi.

Vidal, en tanto, aportó con su garra característica. Presionó, sorprendió al recuperar un balón y dar un pase desde el suelo usando la cabeza.

Y en el segundo tiempo le anularon un gol, por posición adelantada de Messi al momento de la habilitación.

Even though it was offside, but just look how unselfish Messi is, he could've easily scored there but still decided to gift Vidal the goal pic.twitter.com/8yakcbEeTj