Barcelona tropezó con Shakhtar y aplazó su avance a octavos de Champions

FC Barcelona tropezó al caer por 1-0 con Shakhtar Donetsk y aplazó su clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League, en un duelo válido por el Grupo H de la competencia.

El compromiso se llevó a cabo en el Volksparkstadion de Hamburgo, con localía para los ucranianos, que no pueden jugar en casa por las dificultades de la guerra con Rusia.

El único tanto del compromiso fue obra de Danylo Sikan en los 40 minutos de juego, en un triunfo histórico, ya que por primera vez se impuso a los "blaugranas".

¡SORPRESA TOTAL! Un cambio de frente espectacular terminó en el cabezazo de Danylo Sikan para el 1-0 de Shakhtar vs. Barcelona en la Champions League. 📺 Mirá la #UCL por #StarPlusLA pic.twitter.com/VsnGsCgyty

En los 86 minutos, los dueños de casa marcaron un golazo a través de Newerton, con un gran disparo al segundo palo que dejó sin opciones al portero Marc-André Ter Stegen, el que fue anulado por posición de adelanto.

What a finish from Newerton but sadly offside pic.twitter.com/3ENrT3zrCF