Basaksehir se retiró de partido contra PSG por insulto racista del cuarto árbitro

Basaksehir Istanbul se retiró del partido contra PSG en la Liga de Campeones, luego que un integrante del cuerpo técnico del equipo turco acusara que recibió un insulto racista por parte del cuarto árbitro.

El incidente ocurrió cuando se cumplió el cuarto de hora de partido, con ambos elencos igualados sin goles. El árbitro rumano Ovidiu Alin Hategan cobró una falta a favor de PSG y el asistente técnico del cuadro turco, el camerunés Pierre Webo, protestó agitadamente.

En ese momento, Sebastian Colţescu, cuarto árbitro, informó al réferi de la situación y le dijo "fue el negro", en referencia a Webo, quien reclamó por el uso de la palabra, que en el idioma francés e inglés tiene una carga despectiva y racista.

🔴 RED CARD| Our assistant coach, Pierre Webo has been sent off with a 'racist' word by the 4th official ref. of the match. Match has stopped for a while.