¡Citó a Shakespeare!: El reflexivo discurso de Eric Cantona en el sorteo de la Champions League

El ex futbolista francés Eric Cantona, sorprendió con un reflexivo discurso en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, en el que incluso citó al aclamado escritor y poeta inglés William Shakespeare.

Tras ser galardonado con el premio "Presidente de la UEFA", el retirado delantero tuvo palabras para los presentes, entre las que destacó la frase "Nosotros somos para los Dioses lo mismo que las moscas para los niños. Nos matan por deporte".

Las palabras de Cantona generaron bastante sorpresa entre los asistentes al evento, como del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

- Este fue el discurso de Eric Cantona en el sorteo de la Champions:

Éric Cantona ganó el Premio Presidente de la UEFA y en su discurso sacó una cita del Rey Lear, de Shakespeare:

"As flies to wanton boys are we to the gods;

They kill us for their sport"pic.twitter.com/IgXnsCHQFn