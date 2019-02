David Pizarro compartió con los hinchas de AS Roma en el triunfo ante Porto

El ex volante chileno David Pizarro compartió con los hinchas de AS Roma en la previa del partido que su ex equipo le ganó por 2-1 a FC Porto por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

En una actividad organizada por el club para antes del encuentro denominada "#LaMagicaLand" que quiere decir la tierra mágica, el ex Universidad de Chile estuvo con los fanáticos que poco después celebraron una victoria clave.