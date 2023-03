Este viernes se llevan a cabo los sorteos de los cuartos de final de la Champions, Europa y Conference League.

Cuartos de la Champions League:

- Real Madrid (ESP) vs. Chelsea (ING)

- Manchester City (ING) vs. Bayern Munich (ALE)

- Inter de Milán (ITA) vs. Benfica (POR)

- AC Milan (ITA) vs. Napoli (ITA)