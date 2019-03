Ernesto Valverde en la antesala a revancha con Olympique Lyon: No arriesgaremos con Dembéle

El entrenador de FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este martes que no arriesgará con Ousmane Dembélé, duda para el encuentro de Liga de Campeones ante Olympique Lyon por una elongación en un bíceps femoral.

"Esta tarde veremos cómo está y decidiremos, pero si no está bien no entrará en la lista. Es verdad que es un partido definitivo, pero no podemos arriesgarnos a perder un cambio de antemano", advirtió Valverde.

El Barça recibe al conjunto francés tras el 0-0 de la ida, un resultado que, según Valverde, "no beneficia a ninguno de los dos equipos, porque habría que ir a la prórroga".

"Ellos tienen jugadores rápidos y potentes, están acostumbrado a llevar la iniciativa en su Liga y eso no se puede cambiar de un día para otro. Imagino que sabrán el valor de marcar un gol fuera de casa e intentarán explotarlo", agregó.

En ese sentido, Valverde recordó las eliminaciones de Real Madrid y PSG en octavos. "Eso demuestra que puede haber sorpresas y que debemos tener el máximo respeto por Olympique Lyon, que es un gran equipo que querrá ganar, como nosotros", indicó.

El partido se disputará el miércoles a las 17:00 horas (20:00 GMT).