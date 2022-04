Guardiola: Atlético de Madrid es más ofensivo de lo que la gente piensa

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, subrayó que hay una "concepción incorrecta" del estilo de juego de Atlético de Madrid y que es un equipo "más ofensivo de lo que la gente piensa" y que "no se encierra".

El técnico español pasó por la zona de prensa de la ciudad deportiva para hablar ante los medios a poco más de 24 horas de medirse en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con los "colchoneros".

Guardiola, que solo se ha enfrentado en una ocasión a Diego Simeone en la Champions, cuando cayó en las semifinales de 2016, no quiso ni oír hablar de si su estilo de juego es bonito y el del entrenador argentino no.

"No voy a gastar ni un minuto en hablar de ese estúpido debate", aseveró Guardiola. "Todos buscamos una forma de ganar. Si él lo consigue, la suya será la correcta, y si lo logro yo, yo habré acertado. No sé qué es eso de jugar feo. No juzgo a los oponentes".

"Hay una concepción incorrecta de cómo juega el Atlético. Son más ofensivos de lo que la gente piensa. No toman muchos riesgos a la hora de sacar la pelota, pero cuando llegan a nuestro campo, mostrarán la calidad que tienen sus jugadores", añadió el técnico.