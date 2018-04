Guardiola criticó arbitraje en la Champions recordando roja a a Arturo Vidal

El técnico español de Manchester City, Josep Guardiola, criticó el arbitraje en la Champions League tras la derrota de este martes ante Liverpool, y recordó un episodio protagonizado el año pasado por el volante chileno Arturo Vidal en el duelo de cuartos del torneo continental entre Bayern Munich y Real Madrid.

El estratega hispano fue expulsado en el compromiso ante los "reds", en lo que a su criterio fue una decisión injusta, afirmando que al juez Mateu Lahoz "le dije que era gol. Que Milner le había pasado el gol a Sané. Y por eso me expulsó. No lo insulté. Le dije: ¡Es gol! ¡Si viene de Milner no es fuera de juego!".

En la misma línea, Pep rememoró la roja que recibió el "Rey Arturo" en la pasada edición del certamen cuando el cuadro bávaro enfrentó a los "merengues". "Este tipo de acciones, marcan la diferencia. El año pasado expulsan a Vidal injustamente contra Real Madrid en el momento en el que mejor estaban jugando", afirmó.