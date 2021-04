Hinchas del Dortmund lanzaron fuegos artificiales de "fuerza industrial" fuera del hotel de Manchester City

Un gran grupo de fanáticos de Borussia Dortmund llegó a las afueras del hotel en que concentra Manchester City antes del partido por la Liga de Campeones para realizar tres series de lanzamientos de fuegos artificiales durante la madrugada.

Los seguidores del equipo amarillo lanzaron pirotecnia a las 02:45, 04:30 y 05:30 horas de este miércoles, según informaron los portales europeos.

Desde el Viejo Continente contaron que se trató de espectáculos "de fuerza industrial", que seguramente perturbaron el sueño de los pupilos de Josep Guardiola.

La serie de Liga de Campeones que enfrenta a ambos equipos es favorable al City por 2-1 y se define este miércoles en Alemania.

A gang of seventeen @BVB fans set off industrial strength fireworks at 2.45am and 4.30am outside #ManCity's team hotel last night. Witnesses say the noise was "incredible" and awoke residents, including members of Pep Guardiola’s travelling party.



[via @MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/M1BXemJRZX