Inter de Milán se verá las caras ante Ajax en los octavos de final de la Liga de Campeones

Inter de Milán, de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez, jugará en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el siempre complicado Ajax, según el sorteo realizado este lunes en Suiza.

Mientras el elenco lombardo viene de terminar segundo en su serie, el campeón neerlandés ganó su grupo con campaña perfecta.

En otro duelo llamativo, el sorteo deparó que Manchester United, de Cristiano Ronaldo, se vea las caras ante PSG, de Lionel Messi y compañía.

En tanto, Real Madrid chocará ante Benfica y Bayern Munich se encontrará con Atlético de Madrid.

Además, Chelsea, vigente campeón de la competición se topará con Lille.

Los partidos de ida de octavos de la Champions se jugarán el 15, 16, 22 y 23 de febrero. Las revanchas, en tanto, serán el 8, 9, 15 y 16 de marzo

Así quedaron los cruces de octavos

