Klopp y la final de Champions contra Real Madrid: No creo en venganzas

Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, negó que crea en las venganzas, tras lo ocurrido en 2018 en la final de Kiev contra Real Madrid, y apuntó que la vida siempre da segundas oportunidades.

"No, fue una noche muy dura de digerir. Hubo varias claves: cómo concedimos, la lesión de Mo, fue una temporada muy larga, nunca habíamos jugado una final y llegamos justos. No creo en venganzas, entiendo que la venganza es una gran idea, pero no creo que sea lo correcto. En Alemania decimos que siempre te encuentras dos veces en la vida", explicó Klopp en rueda de prensa.

El alemán habló sobre la ventaja y el alivio que es haber ganado ya esta competición en 2019 y la gran diferencia que implica eso para la final de este sábado en París.

"Al menos no tengo que hablar de las últimas finales que he perdido como entonces. Para mí, el viaje es importante, pero aquí solo puede haber un ganador y tienes que lidiar con ello. Tienes que aprender de ello. Aprender a preparar mejor el equipo. Hace mucha diferencia que ya hayamos ganado. Si piensas en el Real Madrid, tienen a Benzema, a Modric, a jugadores que han ganado esta competición en cuatro ocasiones. Eso les da mucha ventaja", afirmó.

Sobre Carlo Ancelotti, Klopp apuntó que el italiano es uno de los entrenadores más exitosos del mundo y que es un modelo a seguir por cómo se comporta en la victoria. "Es uno de los mejores tipos que puedes conocer, es un gran tío. Tengo una gran relación con él, pero hubo que parar cuando estuvo en el Everton", bromeó. "Mi respeto por él no podría ser mayor. Nunca va a dejar de ganar, pero eso no quiere decir nada para este partido", agregó.

La definición será este sábado a las 15:00 horas.