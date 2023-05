Kyle Walker: Me he enfrentado a muchos jugadores tan buenos como Vinicius

Kyle Walker, defensa de Manchester City, aseguró que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a muchos jugadores "tan buenos como Vinicius Júnior".

El lateral inglés, que fue el encargado de marcar al brasileño en la ida del "Bernabéu", lo calificó como uno de los mejores jugadores del mundo, pero dijo que anularlo no es responsabilidad solo suya.

"No es una batalla de uno contra otro, es de todo el equipo, especialmente contra uno de los mejores del mundo. Pero me he enfrentado a muchos como él en mi carrera", dijo Walker este martes en rueda de prensa.