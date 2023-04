La programación para las semifinales de la Champions League

Las semifinales de la UEFA Champions League 2022-23 ya tiene programación, para las llaves que protagonizarán Real Madrid contra Manchester City y los archirrivales Inter contra AC Milan.

"Merengues" y "ciudadanos" serán los primeros en ingresar a la cancha, con la ida el 9 de mayo en el Estadio "Santiago Bernabéu", mientras que la revancha será el 17 del mismo mes en Inglaterra.

Por su parte, los derby della Madonnina por este torneo se llevarán a cabo el 10 y 16 de mayo, primero con la localía de los "rossoneros" y después de los "nerazzurri".

Todos los compromisos serán a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

Semi-finals set! ✅



Pick the winners to score points and build your bracket...#UCL