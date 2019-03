Manchester United de Alexis y FC Barcelona de Vidal chocarán en cuartos de la Champions

Este viernes se sortearon los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, ronda que tendrá como duelo más atractivo el que protagonizarán Manchester United de Alexis Sánchez y FC Barcelona de Arturo Vidal.

Será, por historia, el encuentro más atractivo de la ronda de ocho mejores del torneo y tendrá a dos chilenos como protagonistas en una series que se disputarán entre el 9 y 17 de abril.

En esta serie la ida será en Old Trafford, por lo que la revancha se disputará en el Camp Nou.

Pero esta no será la única llava atractiva, pues Manchester City de Claudio Bravo tendrá un duro desafío ante Tottenham en el único duelo entre equipos del mismo país. La serie arrancará en terreno de los "Spurs".

Por su parte, el subcampeón de la edición pasada, Liverpool, arrancará su llave de local ante FC Porto, una serie en la que a todas luces es favorito el cuadro inglés.

Por último, Ajax de Holanda arrancará en casa ante el temido Juventus de Cristiano Ronaldo.

Las llaves de semifinales, en tanto, enfrentarán al vencedor de la serie entre Tottenham y Manchester City ante el que resulte ganador del Ajax-Juventus. El otro confronte se dará entre quien gane entre Manchester United-FC Barcelona y Liverpool-Porto.

