Mónaco de Maripán igualó en casa ante PSV por la tercera fase previa de Champions League

AS mónaco, con Guillermo Maripán como central titular, logró un empate 1-1 como local ante PSV Eindhoven de Países Bajos, en un duelo válido por la ida de la tercera ronda previa de la Champions League 2022/23.

El cuadro visitante dio el primer golpe del encuentro a los 38 minutos, con gol de Joey Veerman. Tras pase de Luuk de Jong, el volante definió con un potente remate que no dio oportunidad de racción al portero Alexander Nübel.

