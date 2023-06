Noel Gallager no podrá asistir a la final de la Champions: Veré el partido en un bar

Noel Gallagher, excomponente del grupo Oasis, no podrá asistir a la final de la Champions League, que el club de su alma, Manchester City, disputará contra Inter de Milán, por encontrarse de gira en Estados Unidos.

Gallagher, que prometió actuar de mayordomo de Josep Guardiola si el City gana la final, estuvo presente en Porto hace dos años, cuando perdieron contra Chelsea gracias a un gol de Kai Havertz.

El ex de Oasis es habitual en los partidos del club inglés y el pasado fin de semana no se perdió la final de la FA Cup que ganó contra Manchester United. Ahí estuvo también su hermano, Liam, con el que no mantiene una grata relación desde que Oasis se separó en 2009 por sus disputas y peleas internas.

"No voy a poder estar en Estambul", reconoció Gallagher a los medios del City. "Siempre intento que las fechas de la Champions estén libres y normalmente lo consigo para finales de mayo. Pero no contamos con que la Copa del Mundo lo movería todo".

"Estoy obligado por contrato a dar un concierto y no pasa nada. Veré el partido en un bar", confesó Gallagher, que tiene programado un concierto el 9 de junio en Los Angeles y otro en San Diego al día siguiente, cuando se juega la final de la Champions.

Además, el guitarrista y compositor amenazó con salir al escenario en calzoncillos siempre y cuando el City gane el título y Erling Haaland marque un "hat trick".