¡Paliza, masacre, pesadilla! Las duras críticas en redes sociales a la defensa de FC Barcelona

La defensa de FC Barcelona recibió duras críticas en redes sociales tras recibir cuatro goles en el primer tiempo ante Bayern Munich por los cuartos de la Champions League.

Los usuarios de Twitter apuntaron sus dardos contra los zagueros del cuadro catalán, quienes mostraron un bajo desempeño que significó la debacle de los "culés" en los primeros minutos del partido.

Revisa las críticas a la defensa de FC Barcelona en redes sociales:

Barcelona vs Bayer, como acabo de escribir, goleada histórica y de escandalo, Setien no puedo creer que no haya hecho ninguna modificación a la defensa, Sergi jamas debió salir como medio por la derecha, una avenida por esa banda para los alemanes