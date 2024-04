Pep Guardiola: Real Madrid siempre ha tenido una cancha espectacular, pero hoy no se vio así

El director técnico de Manchester City Josep Guardiola aclaró los dichos que tuvo sobre el estado de la cancha del Estadio "Santiago Bernabéu", que recibió este martes el duelo que terminó en empate de 3-3 ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions.

Previo al encuentro el entrenador del actual monarca del torneo había tenido ciertas críticas por a su parecer el mal estado del terreno de juego, algo que corrigió en rueda de prensa tras el compromiso.

"No pisé la cancha, pero me lo dijeron mis jugadores. No se lo tomen mal. El campo es espectacular. El vestuario, todo... es una obra impresionante. El Real Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una alfombra. Hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán", declaró Pep.

Sobre el resultado del partido, que deja abierta la llave para la revancha en Manchester, Guardiola apuntó que: "Nos tomamos bien el empate. Es un buen resultado. Tengo demasiada buena opinión del Real Madrid como para pensar en que vamos a venir aquí a hacer un juego bonito. El resultado deja la eliminatoria abierta y tendremos que resolverlo en casa".

Manchester City recibirá en la vuelta a Real Madrid el próximo 17 de abril, desde las 15:00 horas de nuestro país.