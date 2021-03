PSG selló con un empate la eliminación de Barcelona y avanzó a cuartos en la Champions

París Saint-Germain clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Champions League, tras empatar 1-1 con FC Barcelona en el Parque de los Príncipes y sellar con un 5-2 global la llave de octavos.

El equipo francés afrontó el partido con la gran ventaja del 4-1 que cosecharon en Camp Nou y jugaron manejando el resultado, ante la ansiedad de los catalanes, que salieron con todo en busca de una difícil remontada.

A diferencia del "milagro" que lograron años atrás, el equipo dirigido por Ronald Koeman asedió e intentó, pero se encontró con el muro francés, protegido por el defensa y capitán Marquinhos y un increíble Keylor Navas, quien contuvo nueve remates directos al arco.

Pese a la insistencia de Barcelona, fue PSG el primero en abrir el marcador. En una llegada al área, Clement Lenglet le dio un pisotón a Mauro Icardi, totalmente inadvertido por el árbitro Anthony Taylor. El delantero argentino quedó resentido y debido a esa situación, la jugada se revisó en el VAR por posible penal.

Tras corrobar la falta en el área culé, Kylian Mbappé disparó fuerte para anotar el 1-0, dejando prácticamente eliminados a los visitantes (31').

Barcelona intensificó sus esfuerzos y de la nada, Lionel Messi sacó un remate furioso, desde 30 metros, para anotar el empate y dar esperanza de una posible remontada (37').

La ilusión creció justo en los descuentos de la primera parte, con una falta penal contra Griezmann. Messi nuevamente tomó la responsabilidad, pero Navas fue héroe, desvió el disparo del argentino y el palo, para la fortuna de PSG, terminó por evitar el segundo tanto de Barcelona (45+3').

En la segunda parte, Messi y compañía insistieron en el asedio y tuvieron la ocasión de marcar en varias ocasiones. Sin embargo, Navas reaccionó con sus puños y Marquinhos con sus intercepciones y barridas para anular toda posibilidad de gol.

En próximo rival de PSG en cuartos de final se definirá a través de sorteo por la UEFA, cuando estén completadas todas las llaves de octavos en la Liga de Campeones.