Se vienen partidazos: Se sortearon lo cuartos de final de la Liga de Campeones

Este viernes, la UEFA sorteó los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, aún cuando falta que se definan algunos de los equipos clasificados a la ronda que se disputará íntegramente en Portugal.

Pese a esto, la mencionada ronda tendrá sólo partidazos si consideramos los confirmados y aquellos que se pueden conformar.

Son dos las llaves ya definidas, una entre RB Leipzig y Atlético de Madrid, y otra entre Atalanta y París Saint-Germain.

Más atractivos se avisoran los encuentros por definirse, pues el vencedor de la serie de octavos entre Real Madrid y Manchester City de Claudio Bravo chocará ante el ganador entre Olympique de Lyon y Juventus.

Por otro lado, Barcelona de Arturo Vidal se medirá, si logra superar a Napoli, con el que se otorgue la llave entre Chelsea y Bayern Munich.

- Ganador Real Madrid-Manchester City vs. Ganador Lyon-Juventus.

- RB Leipzig vs. Atlético de Madrid

- Ganador Nápoles-Barcelona vs. Ganador Chelsea-Bayern Múnich

- Atalanta vs- París Saint-Germain

- Ganador Manchester City/Real Madrid-Juventus/Lyon vs. Ganador Barcelona/Nápoles- Bayern/Chelsea-

- Ganador RB Leipzig - Atlético de Madrid vs. Ganador Atalanta - PSG

Ganador semifinal 2 - Ganador semifinal 1

