Thomas Tuchel llenó de elogios al Real Madrid: Jugaremos contra la camiseta y contra el mito

En la antesala del duelo de ida de las semifinales de la Champions a disputarse en Alemania entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, el entrenador de los bávaros, Thomas Tuchel, habló de este lance.

El adiestrador en sus respuestas no se guardó elogio alguno para el Real Madrid. Por ejemplo manifestó que su entrenador Carlo Ancelotti por “su forma de ser, su currículum y su experiencia le convierten en una especie de padre para sus futbolistas. No creo que lo único que haga sea elegir a 11 jugadores y ya. Lo que hace no es un juego de azar”.

Tuchel se sinceró aún más, y planteó que nada saca en centrarse, de cara a este partido, en la experiencia de cada una de las bancas, porque allí está en desventaja respecto a “Carletto”.

"No tendría nada que hacer si de eso de tratase porque en esto me gana Ancelotti. Es una leyenda y es increíble lo que le ha dado al fútbol. Jugaremos contra la camiseta y contra el mito. Por ello, creo que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en el contenido futbolístico a la hora de preparar el partido".

El técnico del Bayern se refirió también a los jugadores destacados del Madrid, como es el caso de Jude Belligham, sobre quien dijo que además de ser un futbolista "clave" y "talentoso" ha asumido como algo muy natural vestir una casquilla de tanta historia.

“Es increíble, tiene mucho carácter, sobre todo teniendo en cuenta lo que suele pesar ese escudo. Pero él lo acepta como si no hubiese hecho otra cosa en toda su carrera. Es un jugador diferencial, somos conscientes de ello y trataremos de pararlo"

Las claves del ataque del Madrid

La gran interrogante que debe solucionar Thomas Tuchel es cómo detener la explosiva delantera del Real Madrid, porque él manifiesta que si hicieras una película y la retrocedieras 10 segundos “no los ves venir, parece que los tienes controlados, y en cinco segundos los ves aparecer, con una capacidad muy alta”.

El técnico analizó y destacó a los atacantes de su adversario.

“Rodrygo suele marcar goles claves, ya lo hizo contra el Chelsea que yo dirigía. Vinicius suele partir más desde la banda, encarar y acelerar, es muy clínico en todas sus acciones. Rodrygo es más juguetón y suele buscar más el marco rival. Me encantan los jugadores brasileños como ellos", dijo.

El partido se disputará este martes 30 de abril en el Allianz Arena, de Múnich, a contar de las 15:00 horas (19:00 GMT) y será dirigido por el francés Clement Turpin.