UEFA analiza opción de trasladar etapa final de la Champions a Lisboa

El medio español Mundo Deportivo informó este martes que la UEFA analiza la opción de trasladar la sede de la final de la Liga de Campeones desde Estambul, Turquía, a Lisboa, Portugal, donde además se plantea definir las fases decisivas, desde la ronda de los ocho mejores.

Según la publicación, "la capital turca está a punto de renunciar por temas económicos y Lisboa, con el Estadio Da Luz, apunta como favorita a albergar la final con el Estadio 'José Alvalade' como apoyo para una Final Four o una Final Eight".

Esta idea cobra fuerza debido a la pandemia de coronavirus que tiene en receso gran parte de las ligas europeas, por lo que ven con buenos ojos disputar cuartos de final, semifinales y la final en un mismo escenario, con partidos únicos.

De acuerdo al medio, además son opciones Munich y Madrid, con el Wanda Metropolitano.

Siempre fiel a Mundo Deportivo, la propuesta será analizada por la UEFA el 17 de junio.