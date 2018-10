Valverde: Vidal quiere jugar como todos, nos da algo diferente y tira al equipo a presionar arriba

El técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, defendió el ingreso del volante chileno Arturo Vidal por el brasileño Arthur en el triunfo 2-0 sobre Inter de Milán, que fue reprobado con pifias por los hinchas presentes en el Camp Nou.

"Arthur es un jugador que ha dado un paso al frente, está jugando muy bien. Estamos muy contentos por él, en ese sentido es un activo más que tenemos", sostuvo en relación a la actuación del ex jugador de Gremio.

Luego, para explicar la sustitución, Valverde aclaró que "soy la persona que mejor conoce a los jugadores, Arthur tenía una pequeña sobrecarga y no iba a arriesgar teniendo en cuenta lo que está por delante, pero eso solo lo sé yo".

"Hay muchos jugadores para elegir y en este equipo todos lo hacen bien. Vidal quiere jugar como todos. Nos da algo diferente, tira al equipo a presionar arriba y tiene mucha llegada al arco", señaló sobre el jugador nacional.

En la misma línea, el DT "culé" dijo que "al final todos quieren jugar. No hay ningún jugador que no quiera jugar y que no haga mentalmente el equipo sin ponerse ellos en el once. Yo he sido jugador y sé que uno piensa 'voy a jugar yo y 10 más'. Entonces a Arturo (Vidal) le pasa lo mismo, pero él es un jugador que tiene mucho entusiasmo, que siempre va hacia adelante, que no mira para atrás y además que tiene algo que es contagioso, que es que cuando presiona todo el mundo va detrás".

"Además es un jugador que siempre se suma al ataque y que está cerca del gol. Nos puede ayudar, pero no juega todo lo que quisiera. Todos quieren jugar y nadie quiere que lo cambies, eso es así", agregó.

Vidal ingresó en el minuto 78 por el brasileño y ayudó en la jugada que derivó en el 2-0 anotado por Jordi Alba.