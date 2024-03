[VIDEO] Hinchas de Lazio entonaron cánticos fascistas en cervecería histórica de Múnich

Un centenar de aficionados de Lazio, que este martes se enfrenta a Bayern Munich en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, se reunieron en la noche del lunes en la histórica cervecería Hofbräuhaus de la ciudad bávara y entonaron cánticos fascistas a favor del dictador italiano Benito Mussolini mientras realizaba el denominado saludo romano.

El equipo romano se enfrenta este martes al club germano por un puesto en los cuartos de final de la Champions y la ventaja cosechada en la ida por los italianos (1-0) convierte el duelo en el más importante de su historia reciente.

La afición lazial se desplazó ya desde el lunes a la ciudad alemana para apoyar a su equipo en un momento tan señalado y dejó huella de su paso por Múnich durante la noche del lunes, pues cerca de cien radicales se reunieron en la histórica cervecería Hofbräuhaus, con un gran significado porque fue en ella en la que Hitler dio sus primeros discursos al frente del partido Nazi.

"Duce, Duce, Duce", gritaron los radicales con el brazo estirado en la cervecería mientras lo grababan en vídeos, virales este martes en redes sociales. "Nos importa la cárcel, la camisa negra triunfará", se escucha en el cántico.

Puede ser la primera vez que Lazio supere la primera ronda eliminatoria de la máxima competición de clubes y vuelva a disputar unos cuartos, ronda que ya pisó en el año 2000 -cuando no había octavos de final- y que perdió ante Valencia.

