Wayne Rooney: Manchester City va a impactar a Real Madrid

Wayne Rooney, exdelantero inglés que triunfó en Manchester United, ve como claro favorito a Manchester City ante Real Madrid, en la semifinal de la Liga de Campeones, y se mostró convencido de que "no solo" le ganará sino que "lo va a impactar"

"Manchester City no solo ganará al Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, sino que lo va a impactar", escribió en su columna de opinión en The Times.

"Puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Real Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que este es el año del City", añadió apuntando al equipo dirigido por Pep Guardiola como el gran candidato al título.

Rooney destacó "el fútbol" que está desplegando el City en un momento clave de la temporada y la mejoría defensiva que ha protagonizado respecto a la pasada temporada.

"El Madrid eliminó al City hace un año, pero ahora la dinámica es diferente. Está mejor en defensa y es un equipo más paciente. Y el mayor cambio es Erling Haaland. Con él no habría pasado lo de la temporada pasada, cinco minutos locos que le hicieron perder la eliminatoria", opinó.

Para Rooney, no hay defensa en Real Madrid que esté capacitado de frenar a Haaland. "No creo que ningún central del mundo pueda frenarlo", afirmó. La baja de Militao por sanción dará la titularidad a Antonio Rüdiger, al que no ve "con la velocidad y el poder de Haaland" como para poder secarlo.

La semifinal entre Manchester City y Real Madrid se disputará este martes, a las 15:00 horas (19:00 GMT).