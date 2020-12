Zidane y duelo de Champions: "Es una gran oportunidad de demostrar lo que somos"

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, valoró el duelo trascendental ante Borussia Mönchengladbach en la Liga de Campeones, como "una gran oportunidad" de sus jugadores de demostrar lo que son como equipo y huyó de cualquier escenario que no sea el triunfo para cerrar una fase de grupos con sobresaltos dado que un eventual empate significaría la clasificación de ambos elencos.

"Sabemos la situación en la que estamos, queremos sumar los tres puntos y acabar la ronda como primeros. Tenemos solo eso en nuestra cabeza. Es una gran oportunidad de demostrar lo que somos como equipo", manifestó Zidane en rueda de prensa.

"No pienso en ningún juicio sobre mí, lo que me importa es pensar en el partido, hacer las cosas bien como equipo porque tenemos capacidad para demostrar lo que somos. Únicamente pensamos en pasar la ronda y no valoramos otra cosa. Nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo dificultades que tendremos, pero siendo positivos y pensando solo en la victoria", añadió.

Fue la línea optimista que mostró Zidane en toda su comparecencia, huyendo de la crítica y de cualquier comentario externo que pueda afectar a su equipo. "No pienso en lo que se dice. Para nosotros es un partido de Champions y queremos pasar. No contemplo otra cosa".