Brian Fernández dejó Necaxa y se unirá a Portland Timbers de la MLS

Brian Fernández, ex delantero de Unión La Calera, dejó este lunes Necaxa de México, club en el que estuvo durante la última temporada, para sumarse a Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), club que pagó su cláusula de salida y que solicitó su incorporación inmediata.

Debido a esto, el jugador no disputará los play-offs de la liga mexicana junto al elenco de los "rayos", y este martes se integrará a los entrenamientos de su nueva escuadra, que además ya le dio la bienvenida en sus redes sociales.

Fernández anotó 18 goles durante la última temporada en el fútbol azteca, 12 de ellos en el vigente Torneo de Clausura, en el que es el segundo máximo goleador, tras el delantero de Club León Ángel Mena.

Además, será el sexto elenco en la carrera del jugador, luego de sus pasos por Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento y Metz, además de los mencionados periplps en los "cementeros" y en Necaxa, donde relanzó su carrera, tras irregulares últimos años.

El debut de Fernández se puede producir este viernes, cuando Portland Timbers enfrente a Vancouver Whitecaps, a partir de las 22:00 horas, en una nueva jornada de la MLS.

¡Bienvenido! Brian Fernández is coming to the Rose City.💚💛



The Argentinian forward joins us from Club Necaxa of Liga MX as a Designated Player.



DETAILS | https://t.co/Zc9bLg1Jh0 | #RCTID pic.twitter.com/MZ5JNB5Pv5