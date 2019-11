Brian Fernández fue despedido de Portland Timbers y quedó con su pase libre

De acuerdo a la prensa estadounidense, hubo un incumplimiento del Programa de Abusos de Sustancias por parte del ex jugador de La Calera.

El delantero argentino Brian Fernández fue despedido de Portland Timbers y quedó con el pase libre.

Pese a que el club de la Major League Soccer no explicó los motivos de su salida, el sitio deportivo estadounidense The Athletic señaló que hubo un incumplimiento del Programa de Abusos de Sustancias por parte del ex jugador de La Calera.

El atacante trasandino había ingresado voluntariamente hace un mes al Programa, señalando sobre esto al diario Olé que "pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida. Y nada, para no ser sancionado otra vez y todas esas cosas".

"Entonces, hablé con el club, hablé con la liga. Me dijeron que había un lugar al cual yo podía ir. Nada. Agarré y le dije que sí", afirmó en su momento el jugador.

Ahora Fernández deberá esperar a que llegue el período de traspasos tanto en América como en Europa para poder definir su futuro, quedando abierta la opción de que pueda volver a jugar en nuestro país.