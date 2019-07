Felipe Gutiérrez fue titular en triunfo de Sporting Kansas City en la MLS

Sporting Kansas City, club donde milita el chileno Felipe Gutiérrez, venció 1-0 este sábado a Chicago Fire por la Major League Soccer (MLS). El volante nacional fue titular y jugó todo el compromiso.

El único tanto del partido fue obra del delantero francés Yohan Croizet al minuto 14, tras espectacular asistencia del jugador formado en Universidad Católica.

Con este resultado, el equipo de Gutiérrez quedó en la décima posición de la Conferencia Oeste en el fútbol estadounidense, sumando 22 puntos en 19 encuentros.

Felipe Gutierrez threaded pass appreciation post.



