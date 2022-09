Alcalde de Madrid se mostró "avergonzado" por insultos racistas a Vinicius

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo este lunes que le "avergüenza" que hubiera aficionados de Atlético de Madrid que profirieron insultos racistas contra el jugador de Real Madrid Vinicius Junior, y pidió "identificar" a esas personas porque "no son dignos ni merecedores" de entrar al estadio rojiblanco.

En un acto municipal, el alcalde condenó "total y absolutamente" los "lamentables" insultos racistas que se produjeron en el Civitas Metropolitano contra el jugador, en el derbi que enfrentó a los dos equipos madrileños.

"No tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo" sino "en ningún estado de la vida, por supuesto, y además yo creo que lo que hay que hacer es identificar a esas personas que los profirieron, porque creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar" en el estadio.