Beccacece: El respeto no tiene que ver con el color ni de dónde vienes

El entrenador de Elche, el argentino Sebastián Beccacece, aseguró este martes, en rueda de prensa, que el respeto a las personas no tiene que ver con el color, de dónde viene o su edad, en referencia a los episodios de racismo que se vivieron en la competición futbolística española.

"Soy una persona que me ha tocado estar en muchos países, descendiente de inmigrantes porque mis abuelos son italianos. Siempre ha existido eso, el tema de la discriminación me da mucha pena", comentó el rosarino.

El técnico calificó como "tristísimos" los últimos episodios de racismo y se alegró de que se haya llegado a una profunda reflexión "en el mundo y en España para que, como sociedad y humanidad, demos ese salto cualitativo de una vez".

"De qué color eres, si alto o flaco... Me parece una estupidez. Me ha tocado ver mucha diversidad de dónde vengo y mis padres y mi barrio me formaron con valores de igualdad de oportunidades. No hacemos diferencia", argumentó Beccacece.

"El respeto es un valor preciado que tenemos que fomentar entre todos, periodistas, entrenadores, afición y sociedad", declaró el entrenador, quien incidió en que "hay que tomar conciencia, cortar y erradicar" las manifestaciones racistas en cualquier ámbito de la vida "porque no nos llevan a nada como sociedad".

"Todos repudiamos eso. Yo defiendo los valores del respeto y es ahí donde vuelvo cuando me pierdo", sentenció.