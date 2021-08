Betis de Pellegrini y Bravo recibe a Real Madrid en una dura prueba en la liga española

Real Betis, con los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, reciben este sábado al poderoso Real Madrid en la tercera fecha de la liga española, encuentro en el que el equipo "Verdiblanco" buscará su primera victoria de la temporada.

Con dos empates a su haber, el elenco bético se encuentra en la décima ubicación, a cinco puntos del liderato.

Si bien no han podido ganar, el cuadro dirigido por el "Ingeniero" ha mostrado un nivel más que interesante, teniendo al francés Nabil Fekir como una de sus principales figuras en la oncena estelar.

De cara a este cruce, Pellegrini fue consultado por el posible arribo de Kylian Mbappé a su rival, algo en lo que no quiso ahondar. "Preparo el partido contra Real Madrid, no contra especulaciones del mercado, me parece una falta de respeto hacia la institución o el jugador. Lo que está en prensa se mantiene en prensa", apuntó.

Una de las tantas incógnitas que mantiene el DT es si le dará la titularidad a Bravo en el arco, que ha sido suplente de Rui Silva en los dos anteriores compromisos que disputó el Betis.

Por su parte el Madrid, está quinto en la tabla de posiciones con cuatro unidades, al haber sumado un empate y otra victoria en este arranque de temporada.

Los "Merengues" miran de reojo la situación con la posible incorporación del delantero de Paris Saint-Germain y campeón del mundo con Francia, encontrándose en negociaciones para su posible fichaje en este mercado.

Con todo este panorama, Real Betis y el Madrid se medirán este sábado, desde las 16:00 horas de nuestro país. Podrás seguir el cotejo junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.