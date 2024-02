Ezequiel Avila: La vida me dio una oportunidad en un club grande como Betis

El delantero argentino Ezequiel Avila afirmó este miércoles en su presentación que está "muy feliz" por su llegada a Real Betis, con cuya afición se identifica mucho al recordarle a la de Rosario Central de su país, y dijo estar ilusionado con rendir bien porque "la vida" le ha dado "esta oportunidad en un club grande, con gente extraordinaria".

"Yo creo que mi carrera ha dado golpes, pero también tengo recompensas; si no, no estaría aquí. Si pensamos en los golpes, sería hipócrita, porque ahora mismo estoy en un club muy grande, con grandes compañeros, y no me acordaría de los golpes que he tenido. Quiero tratar de hacer las cosas lo mejor posible en mi etapa en este club", recalcó.

Sobre las negociaciones para su traspaso desde Osasuna, al que quiso "agradecer el cariño y las cosas bellas" que vivió durante "los cinco años" en los que estuvo en el club navarro, el "Chimy" admitió que "hubo momentos de desesperación" porque "se notaba mucho las ganas de venir a Betis", aunque al final todas las partes concluyeron que "se cerraba" su etapa en el equipo pamplonés.