Ivan Rakitic: No hay cosa más grande que sentirse sevillista

El croata Ivan Rakitic se despidió muy emocionado de Sevilla, luego de rescindir su contrato de manera anticipada para unirse al Al Shabab de Arabia Saudita y afirmó que "no hay cosa más grande que sentirse sevillista".



Con 323 partidos, 51 goles y 62 asistencias, Rakitic dejó una huella imborrable en el club, expresando su amor por la ciudad y el equipo.



"Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza, un croata, pueda decir que su casa está en Sevilla. Ahora me voy, pero volveré de nuevo. No será en el campo porque la edad me castiga, pero aquí estaré", dijo.

