Joaquín llenó de elogios a Pellegrini: En momentos me ayudó para seguir adelante

El jugador español Joaquín brindó una conferencia de prensa para dar a conocer de manera oficial ante los medios su decisión de poner punto final a su extensa carrera, a los 41 años, y se mostró feliz por concluirla junto al entrenador chileno Manuel Pellegrini.

Manuel Pellegrini sobre dirigir a Joaquín: Fueron los mejores años que tuve #CooperativaContigo https://t.co/kaChqNk2Lz pic.twitter.com/0bixroWvkK — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) April 20, 2023

"Estoy feliz de terminar mi carrera con un entrenador como Pellegrini, que me conoce a la perfección. También hubo momentos en los que me ayudó para seguir adelante o momentos de duda donde no sabía si retirarme o no", dijo el ídolo del club verdiblanco.

Joaquín contó que el director técnico "también me apoyó, contaba conmigo, me sentía importante... y esos en momentos complicados me ayudó y formó parte de mi carrera profesional".

"Estoy agradecido eternamente y ojalá este año podamos terminar de la mejor manera posible", finalizó.