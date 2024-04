Liberon los audios del VAR del polémico "gol fantasma" del clásico español

La polémica no se detiene en España luego del clásico que el Real Madrid le ganó por 3-2 al FC Barcelona con la anotación sobre la hora de Jude Bellingham. Todo esto debido a un "gol fantasma" que reclama el elenco "culé".

El marcador estaba igualado 1-1, y en los 30 minutos de juego del primer tiempo el cuadro catalán reclamó que el tiro de Lamine Yamal debió sancionarse porque el portero Andriy Lunin la sacó cuando el balón ya había traspasado la línea de sentencia. Aunque el árbitro César Soto recurrió al VAR y finalmente no sancionó el gol.

Este lunes la Federación Española liberó los audios del VAR, donde se explica que no encontraron imagen alguna que garantice la anotación: “Esta imagen no me vale. Esta tampoco. Esta tampoco. En ésta nos está tapando el cuerpo del arquero. César, vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado”.

Además, el juez le explicó a los futbolistas que no cuentan con la tecnología ni el dispositivo que les avisa automáticamente si hay gol.

La jornada de este lunes estuvo además marcada en España por la molestia del elenco “blaugrana” y que hasta amenaza con repetir el partido.