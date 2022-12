Manuel Pellegrini y el regreso de la liga española junto a Betis: "El equipo está preparado"

El entrenador chileno Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa antes del reestreno de Real Betis en la Primera División de España tras el largo receso a causa de la Copa del Mundo 2022, y espera seguir en competencia por la zona alta de la tabla.

"No podemos saber si va a haber movimientos desde fuera. El club no está en el mercado. No hay ningún tipo de intención ni capacidad para ir al mercado. Ojalá no salga nadie y si se concreta alguna ya veremos cómo lo solucionamos", indicó sobre la ventana de fichajes europea, y tildó de "especulaciones" un posible acercamiento de Borja Iglesias con Atlético de Madrid.

Respecto a la competencia, el "Ingeniero" expresó que "el equipo está preparado de acuerdo a lo que esperamos. Se han hecho buenos amistosos y ojalá volvamos con la misma capacidad competitiva que teníamos antes, corrigiendo algunos errores".

"Tuvimos cinco expulsados en los últimos partidos, son factores que marcan la diferencia a la hora de conseguir los logros. Son aciertos y errores. Ojalá los disminuyamos para poder ser un equipo lo mayor competitivo posible", sumó.

Además, Pellegrini se refirió a Athletic Club, su rival este jueves 29 de diciembre en el retorno de la liga española, a las 15:15 horas de Chile. "Me parece un muy buen equipo con un gran entrenador (Ernesto Valverde) que tiene jugadores desequilibrantes. Están en una posición muy buena en la tabla, con los mismos puntos que nosotros (24). Será un partido muy disputado".