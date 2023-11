Piqué se enojó por el caso Negreira: Molesta que la gente diga que ganábamos por los árbitros

El exfutbolista de FC Barcelona Gerard Piqué salió este miércoles en defensa del actual entrenador a, su excompañero Xavi Hernández, y también expresó su molestia por el caso Negreira, donde el cuadro catalán fue acusado de tener favores arbitrales.

"Es molesto que la gente diga que ganábamos por los árbitros. La mayoría de partidos los ganábamos por aplastamiento. Se está tergiversando la narrativa para manchar algo que fue muy bonito", aseguró durante una entrevista al programa "El món" a RAC1.

Sobre el DT, sostuvo tras la caída en Champions League contra Shakhtar que "Xavi lleva muchos años en la casa, la conoce como nadie, afirmó el modelo de juego, y ahora mismo no hay ninguno mejor que él para intentar darle la vuelta".

También se refirió al "madridismo sociológico" al que recientemente aludió el presidente del club azulgrana, Joan Laporta. "Estamos en un país donde hay muchísima más gente del Madrid que del Barça, la capital, que es donde pasan las cosas, es Madrid, y el club por excelencia es Real Madrid", argumentó.

Sin embargo, Piqué cree que, "para ser grandes de verdad", FC Barcelona no debe "entrar en esas guerras" ni intentar compararse con su eterno rival que, en su opinión, tiene una filosofía muy distinta a la de la entidad azulgrana.

"Es evidente que Madrid es el equipo que ha ganado más en Europa pero, por nuestra forma de hacer y de pensar, cuando nosotros ganamos, hacemos que sea recordado para siempre; cuando ellos ganan, es una más. La última Champions que ganaron, que no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias, no será recordada nunca. Quizá ganemos menos, pero que cuando ganemos, sea impactante", sentenció.