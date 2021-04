Presidente de La Liga: El concepto de la Superliga hizo el ridículo

Javier Tebas, presidente de La Liga española, aseguró que "el concepto de Superliga hizo el ridículo" tras conocerse el abandono mayoritario de los clubes que firmaron la creación de este nuevo torneo.

"La Superliga ha hecho el ridículo, no sé si los clubes o no, el concepto Superliga hizo el ridículo. Ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes de lo que es la industria, de los aficionados en el mundo, no solo en España", indicó este miércoles a los periodistas Tebas, quien apuntó que a él ya le explicaron hace tiempo cuál podía ser la reacción de los aficionados, por ejemplo, ingleses.

El dirigente de La Liga señaló que el hecho de que no prospere la Superliga no es una victoria personal. "El que gana la batalla es el fútbol europeo y español en general. No es una batalla personal contra nadie. Era la creación de una Superliga totalmente peligrosa para la estabilidad del fútbol europeo y por lo tanto del español. La batalla la gana el fútbol, no la gano yo", afirmó.

Tebas indicó que no se siente traicionado por los tres clubes españoles inmersos en el proyecto inicial, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, porque es algo de lo que se "venía hablando hace tiempo", aunque apuntó que "cuando haces una cosa a escondidas estás ocultando algo que piensas que no es bueno para alguien".