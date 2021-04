Ronald Koeman fue sancionado por dos fechas por tratar de "personaje" al árbitro

El holandés Ronald Koeman, entrenador de FC Barcelona, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Koeman fue expulsado en el minuto 66 del partido contra Granada, disputado este jueves, por dirigirse al cuarto colegiado con la expresión "vaya personaje", según refleja en el acta arbitral el colegiado Pablo González Fuertes.

"No me equivoqué, según el acta del árbitro falté el respeto al cuarto juez y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que usé, ninguna de ellas fue fea", explicó el técnico holandés tras el encuentro.

La liga españoloa decidió sancionar a Koeman en aplicación del artículo 117. El holandés en principio no se podrá sentar en el banco en los partidos contra Valencia en Mestalla y frente a Atlético de Madrid en el Camp Nou.