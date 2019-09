Vidal provocó un penal en dura derrota de Barcelona ante Granada

FC Barcelona se inclinó ante Granada en la quinta fecha de la liga española por un marcador de 2-0, un resultado en donde Arturo Vidal tuvo gran resposnabilidad. El chileno fue suplente y a los segundos de su ingreso a la cancha del Estadio Nuevo Los Cármenes provocó un penal que fue castigado por el extremo Alvaro Vadillo para sentenciar la cuenta.

Fue un bajo partido para el Barça, que sintió especialmente la ausencia de Lionel Messi en el once inicial. Además, los rojiblancos abrieron el marcador de entrada. Centro de Roberto Soldado y Ramón Azeez sorprendió a la zaga visitante en apenas 63 segundos desde el primer pitazo.

Aturdidos por el tanto inicial, los de Ernesto Valverde se vieron frágiles en el mediocampo. Sergi Roberto estuvo muy impreciso en la salida, mientras que Frenkie de Jong e Iván Rakitic lograban recuperar el balón, pero sin romper líneas en la defensa rival.

Ante la adversidad, el DT movió fichas en el complemento y ocupó a Messi, a la joven promesa Ansu Fati y posteriormente a Vidal (62'). Sin embargo, el chileno se convirtió en villano cuando, en su primera jugada, tocó el balón en el área con una mano y se cobró penal tras revisión del VAR. Vadillo cobró desde desde los doce pasos en los 66'.

El ex Juventus y Bayern Múnich no entró bien al duelo, estuvo errático en los pases y se vio bastante ofuscado con el árbitro. Y pese a que los catalanes lograron algunas ocasiones de peligro con la entrada de Messi, no encontraron la respuesta y terminaron por ceder el partido. De hecho, el argentino fue el único capaz de variar el pésimo registro: hasta los 83 minutos Barcelona no contaba con remates directos a la portería de Rui Silva.

Barcelona se estancó en el séptimo lugar de la clasificación con 7 unidades. Granada, en tanto, escaló desde el séptimo al primer puesto gracias a sus 10 puntos.