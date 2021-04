Zidane cuestionó un penal no cobrado ante Betis: No entiendo los criterios del arbitraje

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, tuvo quejas para una de las polémicas jugadas en la igualdad ante Betis este sábado en la liga española.

En conferencia de prensa, el DT francés cuestionó una presunta mano penal de Juan Miranda, no cobrada en el área del conjunto que dirige Manuel Pellegrini. "No entiendo los criterios, pero no soy árbitro. Vi la mano, pero es el árbitro el que pita y no lo hizo", expresó.

De igual forma, "Zizou" fue crítico respecto a lo mostrado por su equipo, señalando que: "Fue complicado entrar en el partido, muchas perdidas de balón. Nos faltó algo hoy, no estuvimos muy finos arriba. Defendimos bien pero nos faltó acierto".

- Esta fue la cuestionada mano penal no cobrada en el área de Betis: