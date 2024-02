Alcaldesa de París: No habrá venta del Parque de los Príncipes a PSG

La ciudad de París no va a vender el estadio del Parque de los Príncipes a Paris Saint Germain, asegura de forma tajante la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo.



"Me encanta el fútbol, amo a mi equipo. Lo repito, estamos dispuestos a estudiar y acompañar a las transformaciones del Parque", señala Hidalgo en una entrevista al diario regional francés Ouest France.



"También lo vuelvo a decir hoy y de una vez por todas: no habrá venta del Parque de los Príncipes. Es el patrimonio de las parisinas y de los parisinos. El asunto está cerrado", afirmó.