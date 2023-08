Arquero de Nantes espera diagnóstico y cree que lesión que sufrió ante Toulouse es "grave"

El portero de Nantes Alban Lafont, trasladado al hospital tras sufrir una conmoción en el minuto 68 del partido entre su equipo y Toulouse, aseguró este domingo que cree que la lesión "es grave, desafortunadamente", mientras espera el "diagnóstico", según expresó en un mensaje en sus redes sociales.

"Buenas noches a todos, probablemente vieron que la conmoción de hoy fue bastante violenta y creo que es grave desafortunadamente... Mientras espero un diagnóstico y saber más, para el resto ya quería darles las gracias por sus mensajes", publicó el guardameta en sus redes sociales.

En la acción del 1-1 de Toulouse, en el minuto 68, Lafont sufrió un fuerte choque con Zakaria Aboukhlal, fue atendido en el suelo durante casi cinco minutos, retirado en camilla del terreno de juego y después trasladado al hospital para ser sometido a pruebas para determinar el alcance de su lesión.

"Lafont está en el hospital. Todavía no tengo noticias. Oí hablar de costillas o incluso cervicales", explicó su entrenador, Pierre Aristuy, al término del encuentro, a la espera de los resultados de los exámenes.

Nantes no ha emitido aún ningún nuevo parte médico sobre el portero, que siempre estuvo consciente sobre el campo después del golpe.

Bonsoir à tous, vous l’avez probablement vu le choc d’aujourd’hui était assez violent et je pense que c’est sérieux malheureusement… en attendant un diagnostic et d’en savoir plus pour la suite je voulais déjà vous dire merci pour vos messages, et on se dit à bientôt ❤️ Alban pic.twitter.com/tqeuPYGi0M