Bochorno en Francia: Hinchas de Niza se burlaron con cánticos de Emiliano Sala

Durante el partido entre Niza y Saint-Etienne por la liga francesa, un grupo de fanáticos del equipo local realizó vergonzosos cánticos contra el fallecido jugador argentino Emiliano Sala, burlándose de la forma en la que perdió la vida.

"Emiliano Sala es un argentino que no nada bien... Está bajo el agua", cantaron los ultras de Niza, algo que fue condenado por el propio club y por todo el medio futbolístico.

Tras estos bochornosos actos, Niza emitió un comunicado en el que expuso que "condena con la mayor firmeza el cántico relativo a Emiliano Sala escuchado este miércoles en el Allianz Riviera".

"El club no reconoce en nada sus valores ni los del conjunto de la familia rojinegra en esta provocación impensable y abyecta de una minoría de sus aficionados", agragó el club.

Emiliano Sala jugó entre 2015 y 2019 en Nantes, razón por la que el pasado sábado fue homenajeado por su ex equipo en la final ante el Niza.

A los 28 años, perdió la vida a comienzos de 2019 cuando se hallaba a bordo de un avión privado rumbo a Gales (Reino Unido), después de fichar por Cardiff.

“Emiliano Sala es un argentino que no nada bien… Está bajo el agua”

Esto cantan los ultras de Niza vs. Saint Etienne, luego de perder la final de la Copa de Francia vs. Nantes, donde brilló Emiliano. Vergüenza es poco, como dicen @FabLeveque-@AndiOnrubia.pic.twitter.com/AeXZV1vcxw