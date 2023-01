Competencia para Alexis: Ruslan Malinovskyi se transformó en nuevo jugador de Marsella

El volante ofensivo ucraniano Ruslan Malinovskyi fue anunciado como refuerzo de Olympique de Marsella, donde compartirá camarín con el chileno Alexis Sánchez.

Nacido en Yitomir, el seleccionado de su país arriba a la Ligue 1 francesa desde la escuadra italiana Atalanta Bergamasca. En la primera parte de la temporada 2022/23 disputó 15 duelos por la Serie A, totalizando un gol y dos asistencias.

La operación se cerró en una cifra cercana a los 10 millones de euros en calidad de préstamo con obligación de compra por otros tres millones. Malinovskyi tratará de mostrar el gran nivel que lo alzó como una de las figuras en el equipo lombardo.

La llegada del jugador que usará la camiseta 18 le dará al DT Igor Tudor una nueva opción en ataque, que podría significar una competencia para Alexis por la titularidad.

𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 is an Olympien 🇺🇦 🔵⚪️



The Ukrainian international midfielder joins us on loan, with an option to buy 📝



Welcome to Marseille 🔵⚪️#RuslanEstOlympien



pic.twitter.com/IOf6btaS8B