DT de Olympique de Marsella: Estamos lejos de nuestro mejor nivel

El entrenador de Olympique de Marsella, Marcelino García Toral, reconoció este viernes que su equipo "jugó un mal partido" contra Panathinaikos en la Liga de Campeones y pidió más tiempo para mejorar el nivel.

"Soy optimista, pienso que vamos a estar a un buen nivel, pero me gustaría tener más tiempo. Del poco que he tenido, muchos jugadores no están, no es una excusa, es una realidad", señaló el técnico en la rueda de prensa previa a su desafío contra Reims.

Marcelino asumió la responsabilidad que supone entrenar al Marsella, un club donde "el público exige ganar cada partido" y afirmó que ahora mismo el equipo está "lejos del nivel que va a alcanzar, que va a ser alto".

"Ahora estamos lejos por muchas circunstancias en las que no quiero entrar", afirmó, aunque señaló que algunos de sus refuerzos, como el atacante gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, apenas han tenido tiempo de entrenamiento.

El técnico aseguró que dan prioridad a remontar el resultado adverso cosechado en Atenas para seguir en la máxima competición europea, a la que conceden una gran importancia, por lo que señaló que habrá rotaciones en su primer partido liguero.

El extécnico de Valencia y Athletic de Bilbao reconoció que París Saint-Germain es el favorito para ganar la liga francesa, aunque consideró prematuro hacer todavía un ránking.

"Es pronto para decir quién es el favorito. París es el actual campeón, el que hizo el mayor gasto y por presupuesto será el principal candidato. El resto hay que dejar correr la competición para ver quien puede estar en los puestos alto. Nosotros aspiramos a ello. Cuando vaya un cuarto o un tercio de liga, será más indicativo", comentó.